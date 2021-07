The Flash 7, un clamoroso ritorno nel finale di stagione: ecco cosa è successo

Si è conclusa martedì sera su The CW la settima stagione di The Flash, con un episodio ricco di azione e colpi di scena. Avevamo visto del resto Barry Allen e il suo team pronti all'azione nel trailer, ma a sorpresa si è verificato anche un ritorno abbastanza clamoroso. Andiamo con ordine, avvisando che seguiranno spoiler.

Nell'ultimo episodio di The Flash 7, proprio quando le cose volgevano al peggio e August Heart / Godspeed (Karan Oberoi) si preparava a uccidere Barry Allen / The Flash (Grant Gustin), è entrato in scena un altro velocista, ovvero Eobard Thawne / Reverse Flash (Tom Cavanagh). Inizialmente i due hanno collaborato nella lotta contro il nemico comune, ma dopo aver pugnalato Godspeed, Reverse Flash ha provato a uccidere anche Barry.

Quest'ultimo, però, riesce a scamparla perché adesso è più veloce del suo avversario. Thawne, quindi, si ripromette di ridiventare il più veloce, in modo da sconfiggere Barry.

Per vedere in Italia la stagione 7 di The Flash bisognerà aspettare probabilmente l'autunno.

"È stata sicuramente una mia decisione" ha detto Tom Cavanagh sul suo addio a The Flash nei mesi scorsi. "Quando abbiamo fatto la prima stagione, non credo che abbiamo pensato molto alla seconda stagione. [...] E la cosa che aveva più senso era mettere Flash contro Reverse Flash, come Superman contro Lex Luthor, o Batman contro Joker. E alla fine, quando Flash e Reverse Flash combattono, e Flash vince necessariamente, ricordo di aver pensato: Beh, questo è tutto. Sono grato di averne fatto parte."