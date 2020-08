The Flash 7, confermato il ritorno di un personaggio nella nuova stagione

Dopo la notizia del recasting di Elongated Man, accompagnata dalla consapevolezza che comunque vedremo il personaggio meno di quanto inteso originariamente, e che il suo allontanamento dal Team Flash andrà ad influire anche sul corso delle storyline di altri personaggi di The Flash, scopriamo cosa ne sarà di uno di questi.

Non c'è Sue senza Ralph... O forse sì?



Stando allo showrunner di The Flash, Eric Wallace, nella settima stagione vedremo il ritorno di Sue Dearborn anche senza quella che nei fumetti è la sua celebre altra metà.



"Vedrete Sue più volte in questa stagione, anche senza Elongated Man. Starà per conto suo, farà delle apparizioni, e aiuterà il Team Flash in modo inaspettato. E sarà davvero esilarante, perché lei era davvero divertente" anticipa Wallace, e rivela "Mantenere Sue nello show è stata una delle decisioni più semplici che abbia preso come showrunner. Ho chiamato Natalie e le ho detto 'Non ti preoccupare, sarai comunque parte della stagione. Troveremo un modo'. Ora, quando le dissi questa cosa, a essere onesti, non avevo ancora idea del come. Ma sono felice di dirvi che abbiamo trovato il modo".

L'assenza di Elongated Man, anzi, sarà un'opportunità non da poco per il personaggio interpretato da Natalie Dreyfuss.



"Ora possiamo espandere il suo personaggio e darle una backstory più approfondita, una crescita maggiore rispetto a ciò che avevamo inizialmente pianificato. Sarà davvero entusiasmante vedere come interagirà con il Team Flash una volta che il suo nome sarà riscattato, perché ovviamente faremo in modo che il suo nome venga riscattato. Ma allora qual è la ragione per cui è tornata a Central City? E questa sarà una parte della sua storia nella stagione" continua "Abbiamo provato a fare una limonata con i limoni che avevamo, e improvvisamente, ci siamo ritrovati con nuove possibilità per Sue. E abbiamo una storyline in particolare in cui sarà davvero d'aiuto, nello specifico con uno dei villain della stagione che non avremmo potuto avere se le circostanze non fossero cambiate. Quindi credo che sarà divertente e inaspettato per il pubblico come lo è stato per noi sceneggiatori".

Se non lo avete già visto, questo è il trailer della settima stagione di The Flash mostrato al DC FanDome, dove è stato confermato che la serie tornerà su The CW nel 2021.