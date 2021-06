The Flash 7, confermato il ritorno di QUEL personaggio negli episodi finali

La settima stagione di The Flash ci ha regalato l’uscita di scena di un amatissimo personaggio, tuttavia il dodicesimo episodio che lo ha visto ai saluti non sarà l’ultimo in cui apparirà Cisco, interpretato da Carlos Valdes.

Nell’episodio intitolato "Good-Bye Vibrations", Cisco ha lasciato la squadra di Central City per lavorare a Star City con ARGUS e aprire così un nuovo capitolo della sua vita.



Tuttavia, Valdes ha chiarito che Cisco non starà lontano dal Team Flash per molto tempo, in realtà tornerà per il finale di stagione in due parti per aiutare Barry e compagnia con un caso per la gioia di tutti i fan che si sono commossi dopo il suo “primo addio”.



"Penso che sia davvero lusinghiero e gratificante poter fare un grande addio e poi arrivare come una sorpresa alla fine per aiutare la squadra a sconfiggere un formidabile nemico", ha rivelato a EW l’attore.



La settima stagione dello show di The CW ha ha visto ai saluti anche il collega e membro del cast originale Tom Cavanagh, che ha interpretato molte varianti di Harrison Wells.



Proprio come Valdes, Cavanagh ha recentemente affermato di essere più che disposto a tornare in The Flash per un'apparizione come ospite ogni volta che gli sceneggiatori avranno bisogno di lui:



"Non sto dicendo che questo accadrà, ma Greg Berlanti (showrunner) e io abbiamo sempre pensato che quando Grant Gustin decidesse di lasciare lo show, sarebbe difficile immaginare uno scenario diverso da 'Batman torna a casa da Joker' e Flash e Reverse-Flash sistemano le cose. Sarebbe difficile immaginare una trama diversa e questo è tutto ciò che dirò in questo momento", ha detto l'attore.



The CW ha svelato il titolo del tredicesimo episodio di The Flash e rilasciato alcune anticipazioni anche del quattordicesimo episodio di The Flash mentre la stagione si avvia verso il finale.