The Flash 7, cosa bisogna aspettarsi da Iris West-Allen?

Come ormai tutti sappiamo, a causa del Covid-19 la sesta stagione di The Flash è stata interrotta a tre episodi dalla fine. Molti sono gli interrogativi rimasti in sospeso che meritano di trovare risposte nelle nuove puntate, uno su tutti: cosa accadrà ora a Iris West-Allen?

Nel corso del Dc FanDome il cast della serie quasi al completo si è prestato per una veloce sessione di domande e risposte con gli appassionati della produzione CW e, molti quesiti sono giunti a Candice Patton, interprete della moglie di Barry Allen.

Come molti di voi ricorderanno, Iris ha trascorso gran parte della sesta stagione nel Mirrorverse per poi scomparire improvvisamente nel finale anticipato di stagione in un lampo di luce. Nonostante la sua presenza nella settima stagione fosse stata già anticipata dal poster promozionale di The Flash, in molti si chiedono come potrà far ritorno nel mondo reale.

"Sarà sicuramente molto interessante vedere come è stata influenzata dall'essere bloccata in questo mondo esasperante con un supercriminale. Ne uscirà certamente, forse proprio all'inizio della settima stagione ma, nulla sarà più come prima" ha rivelato la Patton durante le Q&A.

Dal trailer della settima stagione di The Flash, che è stato proiettato in anteprima durante il panel DC FanDome, sappiamo già che Iris sta lottando per mantenere una certa sanità mentale più o meno allo stesso modo di Eva. Si trova a combatte con le allucinazioni delle diverse versioni della sua stessa vita, e siamo certi che non sarà molto facile per lei superare tutto questo. Per farlo potrà naturalmente contare sull'amore di suo marito: "Barry e Iris troveranno la strada per tornare l'uno dall'altro", ha detto la Patton in risposta ad un fan preoccupato per il rapporto tra i due.

"Il romanticismo e la chimica tra me e Grant è sempre stato un valore aggiunto alla produzione. È il modo in cui ci guardiamo l'un l'altro e [il modo in cui] i personaggi sono scritti a conferire alla serie certamente qualcosa in più".

In molti sperano che The Flash 7 possa dare maggiori risposte anche sul passato di Iris fin qui particolarmente oscuro e misterioso. Voi cosa vi aspettate da questa nuova stagione? Fatecelo sapere nei commenti.