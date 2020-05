The Flash 7: Danielle Panabaker salterà i primi episodi della stagione?

Il rinvio della produzione degli ultimi episodi di The Flash hanno lasciato la sesta stagione dello show monca di alcuni episodi che ne avrebbero concluso la storyline; da questi episodi sarebbe saltata all'occhio l'assenza di Danielle Panabaker, che nel frattempo si era presa una pausa per andare in maternità.

Lo stop alla produzione dovuto all'emergenza sanitaria causata dalla pandemia di coronavirus ha costretto ad interrompere la sesta stagione di The Flash con il 19esimo episodio, e per l'interprete di Caitlin potrebbe essere un problema riprendere il proprio ruolo una volta che il set verrà riaperto per la settima stagione, che verrà trasmessa presumibilmente all'inizio del prossimo anno. Infatti, il suo personaggio era stato messo da parte per quegli episodi conclusivi di The Flash che non abbiamo mai visto, lasciando così il dubbio se la sua storyline continuerà come nulla fosse nella attesa settima stagione oppure seguirà il corso già prestabilito. Se fosse quest'ultima ipotesi, dovremo quindi aspettarci un'assenza della Panabaker anche per i primissimi episodi della settima stagione dello show.

Lo showrunner della serie Eric Wallace ha confermato che "sono in corso delle discussioni in merito proprio in questo momento", aggiungendo che sarebbe complicato gestire un ritorno immediato di Caitlin e del suo alter ego Frost avendo già degli episodi scritti con Barry e gli altri che agiscono in sua assenza. "E' un po complicato - ha aggiunto Wallace - ma penso che sia un obiettivo che dobbiamo cercare di raggiungere. Vedremo...".

Intanto, vi annunciamo che già sono diffuse le prime teorie sul nuovo villain di The Flash 7. Intanto, se non lo avete ancora fatto date un'occhiata alla nostra recensione della sesta stagione di The Flash.