The Flash 7: nell'episodio 'Fear Me' I fan incontreranno un nuovo villain

Dopo le vicende della seconda puntata di The Flash 7, i numerosi appassionati dei personaggi dei fumetti DC sono ansiosi di scoprire come continuerà la storia di Barry Allen e dei suoi alleati. Ecco la sinossi della quinta puntata.

L'episodio si intitola "Fear Me" e andrà in onda il prossimo 30 marzo. Secondo quanto è stato condiviso dal network, nel corso dell'episodio sarà introdotto Psych, personaggio apparso per la prima volta nel volume 61 di The Flash. The CW ha quindi fatto sapere ai numerosi fan la trama della puntata: "Quando un nuovo e potente villain di nome Psych sfrutta le ansie di tutti per portare il caos a Central City, Barry capisce con l'aiuto di Cecile che per sconfiggere questo avversario dovrà affrontare le sue paure peggiori. Nel frattempo Joe è sorpreso di trovare nel CCPD Kristen Kramer, della commissione logistica municipale. Iris chiede a suo padre di scoprire perché Kristen si trova veramente lì. Caitlin e Frost sono in disaccordo su come vivere la loro vita".

La puntata è stata diretta da David McWhirter, mentre la sceneggiatura è opera di Thomas Pound, non sappiamo ancora se Psych sarà presente anche in altri episodi, nel frattempo ecco il promo della terza puntata di The Flash 7.