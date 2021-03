The Flash 7, Eva semina terrore nel promo del nuovo episodio "Mother"

Il 16 marzo andrà in onda in America il terzo episodio della settima stagione di The Flash, Mother, e he CW ha già diffuso il promo che anticipa grossi guai per il Team Flash, cortesia di Eva McCulloch.

C'è aria di disastro nel prossimo episodio di The Flash, e come al solito toccherà ai nostri eroi sventare ogni piano malvagio in atto.

Ma il Team Flash ha già tante preoccupazioni (come i problemi di Iris dopo il suo ritorno dal Mirrorverse, per dirne una) e ora dovrà far fronte anche a questa "nuova" minaccia... Meno male che però ci sarà un volto familiare ad aiutarli.

"Mentre Eva (guest star Efrat Dor) diventa sempre più potente, Barry (Grant Gustin) e il Team Flash devono trovare un modo per fermarla. Saranno però scioccati quando una vecchia amica, Sue Dearbon (guest star Natalie Dreyfuss), rischierà la vita per aiutarli" si legge nella sinossi ufficiale.

L'episodio è scritto da Eric Wallace & Kristen Kim e diretto da David McWhirter.

In testa alla notizia potete trovare il promo di "Mother".

Nelle prossime settimane intanto, il calendario The CW subirà delle modifiche che includerà anche alcuni degli show dell'Arrowverse come Superman & Lois e Supergirl. Sul canale debutteranno poi due nuove serie Kung Fu e The Republic of Sarah, e arriveranno anche la sesta stagione di Legends of Tomorrow e la seconda stagione di Stargirl.