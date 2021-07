The Flash 7, ecco le foto dell'episodio 16 con David Ramsey tra i protagonisti

The CW ha pubblicato online le foto di P.O.W., sedicesimo episodio della settima stagione di The Flash. Le immagini mostrano la presenza nella puntata dell'ex star di Arrow, David Ramsey, che riprende il ruolo di John Diggle con un tempismo perfetto, considerando ciò con cui ha a che fare il Team Flash. L'apporto di Diggle sarà importante.

Tra le novità future, Eric Wallace ha anticipato storie più femminili in arrivo in The Flash. Secondo la sinossi, John Diggle è dotato di un'arma che potrà contribuire a fermare la Godspeed War. Ecco cosa descrive la sinossi:"John Diggle (guest star David Ramsey) arriva a Central City con un'arma per aiutare Barry (Grant Gustin) a fermare la Godspeed War.

Nel frattempo il legame tra Allegra (Kayla Compton) e Ultraviolet (guest star Alexa Baraja Plante) viene messo alla prova finale, mentre Joe (Jesse L. Martin) e Kristin Kramer (guest star Carmen Moore) sono braccati da un loro ex collega".

Markus Stokes si è occupato della regia dell'episodio, scritto da Kristen Kim e Dan Fisk.

The Flash 7 è ancora inedita in Italia a causa della pandemia di COVID-19 che ha fatto slittare diverse produzioni e uscite di film e serie tv.

Lo show è invece trasmesso attualmente negli Stati Uniti d'America e terminerà la messa in onda il 20 luglio con l'ultimo attesissimo episodio prima di volgere lo sguardo alla stagione 8. Ricordiamo che la stagione 8 di The Flash si aprirà con un evento in stile crossover.



A questo link potete trovare tutte le foto del sedicesimo episodio di The Flash 7.