The Flash 7, grandi sorprese nell'episodio 150 della serie DC: scoprite chi tornerà

La seconda serie dell'Arrowverse, The Flash, è quasi giunta al traguardo dei 150 episodi, e per l'occasione, non solo incontreremo dei nuovi personaggi, ma rivedremo anche dei volti familiari...

Con il proseguire della settima stagione di The Flash, si avvicina anche il 150esimo episodio dello show con protagonista Grant Gustin, e mentre sono ancora in corso le riprese in quel di Vancouver, abbiamo già dei primi spoiler da potervi rivelare.

Come avevamo precedentemente riportato, infatti, Jordan Fisher si calerà nei panni di Bart Allen per fare il suo debutto nella serie proprio in questo episodio. E nei giorni scorsi, l'attore ci ha anche fornito degli indizi su chi avremmo presto rivisto sullo schermo, comunicando su Twitter come avesse avuto modo di incontrare Barry Allen, Jay Jarrick e XS...

E a proposito di XS, oggi è arrivata la conferma da EW! che Jessica Parker-Kennedy tornerà a interpretare Nora West-Allen per alcuni episodi, incluso il #150. Questo vorrà dire che Barry e Iris si troveranno davanti entrambi i loro figli dal futuro (poiché è stato già stabilito che nella serie Bart sarà il figlio di Barry, non il nipote)!

L'ultima volta che avevamo visto Nora in The Flash, però, la ragazza era stata cancellata dalla timeline... Ma d'altronde, la stessa Parker-Kennedy aveva affermato che un suo ritorno era plausibile, visto che "C'è sempre un modo per far tornare qualcuno in questi show". Difficile darle torto; insomma, basta guardare Wells!

Come credete che verrà reintrodotto il personaggio? Si tratterà della stessa versione di Nora che abbiamo già visto in precedenza? Fateci sapere la vostra nei commenti.