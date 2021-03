The Flash 7, Grant Gustin anticipa un 'divertente' arco narrativo ispirato ai fumetti DC

Mentre su The CW prosegue la programmazione di The Flash 7, il cui prossimo episodio ("Central City Strong") è in arrivo questa notte, la star della serie Grant Gustin ha anticipato l'arrivo di una "divertente" storyline ispirata ai fumetti DC.

"Vedremo qualcosa tratto da un arco narrativo dei fumetti. È una storia fantastica che abbiamo esplorato in diversi episodi, e mi è dispiaciuto molto quando l'abbiamo conclusa, in realtà, perché mi sono divertito un sacco a lavorare con gli attori coinvolti. Penso che sarà una storia molto divertente per i fan" ha dichiarato l'attore durante una recente intervista con TV Line.

Parlando invece dell'imminente ritorno di Abra Kadaba in The Flash 7x04, Gustin ha lodato la performance del suo interprete David Dastmalchian: "È stato uno dei miei episodi preferiti da girare di questa stagione. Adoro lavorare con David Dastmalchian, che è non solo un incredibile attore, ma anche una bravissima persona. È il tipo di attore con cui vuoi lavorare. Ha buone idee, ti aiuta molto ed è genuino... non sbaglia un colpo. Abbiamo girato un paio di scene in cui ero semplicemente in soggezione per ciò che era in grado di fare in maniera così semplice. È semplicemente un attore molto, molto capace."

Nel frattempo, lo showrunner Eric Wallace ha presentato il nuovo villain di The Flash.