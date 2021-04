The Flash 7: guardate il processo a Killer Frost nel nuovo filmato promozionale

Dopo aver visto le foto della nuova puntata di The Flash 7, vi segnaliamo questo video promo condiviso da The CW, che ci mostra una scena incentrata sulle vicende di Killer Frost, personaggio di Danielle Panabaker, accusata ingiustamente.

Trovate il filmato in calce alla notizia, come potete vedere Chillblaine ha incolpato Killer Frost di un omicidio, che è stato compiuto in realtà da Mark Stevens, vero nome del personaggio interpretato da Jon Cor. La puntata in cui scopriremo quale sarà il verdetto del giudice si intitolerà "Growing Pains" e andrà in onda in America il prossimo 4 maggio. Il video promo ha preoccupato molto i fan del personaggio di Danielle Panabaker, sembra infatti che l'accusa cercherà di eliminare i poteri di Caitlin Snow, processo che però porterebbe alla morte di Killer, che è diventata una nuova persona rispetto alla sua versione originale.

Per ora quindi non sappiamo come il gruppo guidato da Barry Allen cercherà di salvare la loro nuova alleata, inoltre siamo ancora in attesa di scoprire quando saranno trasmesse le nuove puntate dello show di The CW in Italia: la settima stagione infatti non è ancora stata annunciata da Premium Action, canale in cui sono andate in onda le precedenti. Infine, ecco un'intervista a Brandon McKnight di The Flash.