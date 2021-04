The Flash 7, un inaspettato riferimento Marvel nell'ultimo episodio della serie DC

Nel quinto episodio della settima stagione di The Flash, Fear Me, andato in onda ieri in America, c'è stato un inaspettato riferimento ai fumetti Marvel.

Considerata la storica rivalità tra le due case editrici, in pochi forse si aspettavano di vedere una citazione diretta a un personaggio Marvel in un episodio della serie tv DC The Flash, nonostante lo show dell'Arrowverse ci abbia effettivamente abituato a numerosi riferimenti alla pop e nerd culture nel corso delle sue sette stagioni (e in passato non ne siano mancate anche all'altro celebre universo supereroistico).

Durante gli eventi di Fear Me, il solito Cisco (Carlos Valdes) ha infatti fatto l'occhiolino alla Marvel quando, nel parlare di uno dei metaumani affrontati più di recente, Alexa Antigone a.k.a. Fuerza, ha spiegato che il suo nome, dovuto al fatto che può manipolare la Strenght Force, è stato scelto anche per un altro motivo, ovvero evitare una certa omonimia, dato che "She-Hulk è stato già preso".

E mentre uno scontro tra i due personaggi sarebbe certo interessante, non sappiamo se avremo mai modo di vedere un crossover live-action tra gli attuali universi cinematografici/televisivi Marvel e DC. Per fortuna però, non manca poi molto per vedere sullo schermo anche She-Hulk, che sarà interpretata da Tatiana Maslany nell'imminente serie tv dei Marvel Studios in produzione per Disney+.