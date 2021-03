The Flash 7, è Iris vs. Iris nel nuovo video dalla season premiere dello show

Questa settimana The Flash farà finalmente ritorno in tv, e ad anticipare la season premiere della settima stagione è una clip con protagonista Iris West.

Dopo tanti mesi senza The Flash, tra pochi giorni potremo nuovamente fare ritorno a Central City, dal nostro Scarlet Speedster preferito.

Tuttavia, ci sono ancora dei conti in sospeso dalla quinta stagione da dover regolare, in primis la permanenza di Iris nel Mirrorverse.

La pandemia ha infatti impedito di portare a termine la storyline della precedente stagione, lasciando in sospeso il destino del personaggio interpretato da Candice Patton.

In questa clip esclusiva di E! Online (che potete vedere cliccando sul link fonte in calce alla notizia), vediamo però come la ragazza non se la stia passando per niente bene al momento, e come i suoi problemi sembrino solo moltiplicarsi... Letteralmente.

Iris si ritrova davanti a Iris, e poi ancora ad Iris. Peccato che nessuna di queste entità sia effettivamente fisica, in quanto, se vogliamo credere alle altre Iris, si tratta solo di una sua proiezione mentale.

"Da quanto stai cercando di uscire da qui? Mesi? Sei insignificante in ogni universo" si sente dire (da sé stessa).

Come andrà a finire? Lo scopriremo solo questo martedì, quando il primo dei nuovi episodi andrà in onda su The CW.