The Flash 7, oltre a Jay Garrick ci saranno altri ritorni? Le parole dello showrunner

Le rigide norme anti-Covid in vigore sui set hanno reso più complicato girare scene di combattimenti o con grandi folle, ma nel caso della settima stagione di The Flash a queste limitazioni ha fatto da contraltare la possibilità di riavere nello show alcuni personaggi molto amati. Eric Wallace per esempio ha annunciato il ritorno di Jay Garrick.

Oltre a questo personaggio, interpretato da John Wesley Shipp, altri eroi del mondo DC potrebbero fare la loro apparizione, sempre stando alle parole del produttore esecutivo. Uno di questi potrebbe essere Mr. Terrific, che era un personaggio fisso in Arrow.

"Ci stiamo lavorando" ha ammesso Eric Wallace parlando del Curtis Holt interpretato da Echo Kellum. "Mi piacerebbe vederlo, anche se non so quando potrebbe essere possibile. Il Covid-19 ha ridotto la nostra stagione, quindi purtroppo abbiamo dovuto abbandonare molti dei nostri piani. Quindi non so se ci arriveremo già quest'anno, ma è nella nostra lista."

Se su Mr. Terrific non si è sbilanciato più di tanto, Wallace sembra più possibilista per quanto riguarda Wally West, il Kid Flash di Keiynan Lonsdale. "Stavo parlando con Keyinan due o tre settimane fa, e gli ho detto: So che sei in un altro show, ma come posso fare per riaverti in uno o due episodi? Ci abbiamo riso su, perché andiamo molto d'accordo. Dipende molto dai suoi impegni, ma incrociamo le dita. So che è ancora molto legato a Kid Flash."

Staremo a vedere. Per altri approfondimenti su The Flash, rimandiamo al nuovo video della premiere della stagione 7.