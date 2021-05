The Flash 7, Jessica Parker Kennedy conferma il ritorno di XS nello show con un video

Sapevamo già che l'episodio numero 150 di The Flash ci avrebbe regalato delle sorprese, e che tra queste vi era anche il ritorno di Nora West-Allen a.k.a. XS, ma adesso Jessica Parker Kennedy ce ne offre un'ulteriore conferma.

Dalle storie Instagram di Jessica Parker Kennedy ci arriva infatti un video dal set che mostra il costume da supereroina dell'attrice (beh, almeno la sua parte inferiore) e un cartello fuori dal trailer a lei assegnato con su scritto "Nora West Allen, XS" (trovate il video in calce alla notizia).

Che la speedster proveniente dal futuro e figlia di Barry Allen (Grant Gustin) e Iris West (Candice Patton) avrebbe fatto di nuovo capolino nello show ci era già stato anticipato da Jordan Fisher, l'attore che interpreterà Bart Allen a.k.a. Impulse, ovvero suo fratello nella serie. Quest'ultimo debutterà proprio in occasione dell'episodio #150 di The Flash, e assieme a lui tornerà anche il Jay Garrick di John Wesley-Shipp.

Insomma, in un solo episodio (anche se pare che Nora rimarrà in giro per diverso tempo) avremo tre diverse generazioni di supereroi, e uno svariato numero di velocisti in circolazione... Non male davvero!

E voi, che ne pensate? Avete hype per il 150esimo episodio di The Flash? Fateci sapere nei commenti.