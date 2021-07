The Flash 7, John Diggle in aiuto di Barry Allen: i dettagli

Negli Stati Uniti i fan di The Flash hanno assistito in queste ore all'episodio numero 16 della settima stagione, nel quale sarà presente il personaggio di John Diggle, interpretato da David Ramsey, in quella che è l'ultima tappa di questo 'tour estivo' dell'Arrowverse. John Diggle avrà un ruolo importante nell'episodio in favore di Barry Allen.

Se non volete leggere alcuno spoiler della settima stagione di The Flash non proseguite nella lettura di questa news.

Qua potete vedere alcune foto dell'episodio 16 di The Flash 7.



John Diggle è arrivato a Central City con un'arma per aiutare Barry a fermare la guerra dei Godspeed. Tuttavia pare che il protagonista sia intenzionato a fare una visita al 2049, anno da cui provengono i Godspeed, per assicurarsi che la figlia Nora stia bene.

Diggle è preoccupato che Barry, così facendo, possa innescare un altro problema piuttosto grave sulla linea temporale principale.

Dopotutto John e Lyla hanno perso la loro figlia Sara proprio a causa di una situazione simile. Tuttavia pare che John abbia intenzione di aiutare Barry in questo viaggio.

Il cast comprende anche Candice Patton, Danielle Panabaker, Carlos Valdes, Thomas Cavanagh e Jesse L. Martin. Lo show è creato da Greg Berlanti, Andrew Kreisberg e Geoff Johns.



A metà giugno vi abbiamo annunciato il ritorno di John Diggle nell'Arrowverse in un nuovo episodio di The Flash.