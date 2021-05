The Flash 7, Jordan Fisher condivide una foto con indosso il costume di Impulse

Proprio ieri è stata diffusa sui social la prima immagine ufficiale di Jordan Fisher nei panni di Impulse, oggi però ci pensa lo stesso attore ha fornirci una nuova foto con il costume che indosserà nella settima stagione di The Flash

The CW descrive Impulse così: Il futuro figlio di Barry Allen e Iris West-Allen, è l'adolescente più veloce del pianeta! Ma a causa del suo comportamento impulsivo, i genitori dovranno impegnarsi cercando di insegnargli un po’ di pazienza. Ma è un compito che dovranno portare a termine, affinché la loro famiglia possa lavorare insieme e fermare la più grande minaccia con cui il Team Flash si è mai dovuto confrontare.



Sembra che Fisher si stia divertendo molto nei panni del velocista Bart Allen e non è difficile capire perché. I fan sono felici e The CW deve essere soddisfatta della risposta iniziale al casting, potete vedere l’immagini condivisa da Fisher in calce alla notizia.



Bart è pronto a collaborare con sua sorella Nora/XS (Jessica Parker Kennedy) e i suoi genitori nel 150° episodio di The Flash intitolato Heart of the Matter, Part 1. Durante la stessa stagione in cui The Flash celebra questo prestigioso traguardo, dovemmo salutare anche due dei membri del cast originale: Tom Cavanagh (Harrison Wells) e Carlos Valdes (Cisco Ramon).



In onda ogni martedì su The Cw, in Italia la settima stagione di The Flash arriverà su Premium Action prossimamente.