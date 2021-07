The Flash 7, Jordan Fisher debutta come Impulse nel trailer del season finale

È già tempo di season finale per la settima stagione di The Flash, e nel promo dell'episodio in due parti facciamo la conoscenza di uno dei personaggi più attesi, Bart Allen a.k.a. Impulse interpretato da Jordan Fisher.

Il 150esimo episodio di The Flash, nonché parte del season finale della corrente stagione della serie, si avvicina sempre di più, e i fan dello show non stanno più nella pelle.

Il 13 e il 20 luglio andranno infatti in onda negli Stati Uniti Heart of the Matter Pt. 1 e 2, rispettivamente il diciassettesimo e il diciottesimo episodio della stagione 7, e sono tante le sorprese in serbo per noi, a partire da quelle annunciate come il ritorno di Jessica Parker Kennedy nei panni di XS e John Wesley Shipp in quelli di Jay Garrick.

Tra queste vi è però anche l'atteso debutto di Bart Allen/Impulse nell'Arrowverse, che finalmente possiamo vedere in carne e ossa sullo schermo grazie al promo che trovate anche in testa alla notizia.

Come si leggeva anche nella descrizione ufficiale personaggio fornita da The CW, nella serie Fisher sarà il "Futuro figlio di Barry Allen (Grant Gustin) e Iris West (Cadice Patton), si dice che sia l'adolescente più veloce del pianeta. Ma grazie al suo comportamento alquanto impulsivo Barry e Iris avranno un bel da fare nel cercare di insegnargli una grande virtù: la pazienza. E questa sarà certamente necessaria se vogliono sperare non solo di riuscire a crescere come famiglia, ma anche nel fermare la più grande minaccia che sia mai apparsa davanti a Flash".

E voi, che ne pensate di questo primo sguardo al season finale di The Flash? Fateci sapere nei commenti.