The Flash 7, Jordan Fisher è Impulse nella prima immagine ufficiale

Dopo l'annuncio dell'arrivo di Bart Allen nella settima stagione di The Flash, e la conferma del suo debutto nell'episodio 150 dello show, quest'oggi ci viene mostrata la prima foto ufficiale di Jordan Fisher con indosso il costume di Impulse.

In Heart of the Matter Pt. 1, il 150esimo episodio di The Flash in arrivo prossimamente su The CW, avremo occasione di vedere non uno, ma ben due figli di Barry e Iris.

Una l'abbiamo già conosciuta, è la Nora/XS di Jessica Parker Kennedy, che farà ritorno nello show dopo essere stata assente per due stagioni, mentre l'altro è Bart Allen a.k.a. Impulse, il personaggio interpretato da Jordan Fisher che debutterà proprio in questa occasione.

E anticipando quella che sarà sicuramente una tanto grande quanto inaspettata riunione di famiglia per i West-Allen, The CW ha voluto condividere una prima immagine ufficiale che mostra Fisher con il costume di Impulse, che trovate anche in calce alla notizia.

Nel corso dell'episodio avremo inoltre occasione di rivedere un altro speedster, il Jay Garrick di John Wesley Shipp, e stando a quanto dichiarato dalla sinossi, la minaccia che i nostri eroi si troveranno ad affrontare non sarà cosa da poco.

The Flash va in onda ogni martedì su The CW.