The Flash 7, 'la famiglia è importante': le foto in anteprima del nuovo epsiodio

Dopo aver dato un primo sguardo a Jordan Fisher nei panni di Impulse in The Flash, sono arrivate in rete le immagini in anteprima di "Family Matters - Part 2", l'episodio 7x11 della serie in arrivo su The CW il 25 maggio.

In questa nuova puntata della settima stagione, Barry continuerà a fare i conti con la pericolosa Speed Force, interpretata da Michelle Harrison, in una situazione che è diventata ancora più grave quando, con l'aiuto di Still Force, è riuscita a mettere KO Iris e Bashir sul finale dell'episodio precedente. Nel frattempo, Joe (Jesse L. Martin) ha dovuto fare i conti con l'improvviso ritorno di Kristen Kramer (Carmen Moore), che ha portato con sé un'arma inaspettata, costringendolo a lasciare il suo lavoro al CCPD.

Potete trovare le foto in calce alla notizia.

Qui di seguito potete invece leggere la sinossi ufficiale: "LAVORO DI SQUADRA - Barry (Grant Gustin) e Iris (Candice Patton) uniscono le forze per cercare di impedire a una pericolosa forza di distruggere Central City". L'episodio è diretto da Chad Lowe a partire da una storia di Jonathan Butler e Gabriel Garza, mentre la sceneggiatura è firmata da Thomas Pound."

Nel frattempo, The CW ha anche pubblicato un promo ufficiale di The Flash 7x11.