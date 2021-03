The Flash 7: La nuova puntata conclude la storia di Ralph Dibny, scopriamo come

Abbiamo parlato delle varie stagioni di The Flash, nel frattempo la settima stagione dello show di The CW ha concluso definitivamente la storia di Ralph Dibny, conosciuto anche con il nome di Elongated Man.

Durante la puntata intitolata "Mother" abbiamo visto i vari duplicati delle persone di Central City mischiarsi alla popolazione e anche i genitori di Sue Dearbon, che rivela questa notizia a Barry Allen. Per fermare Eva, i protagonisti decidono quindi di creare un black out che possa colpire la città, subito dopo aver messo in moto il loro piano, Flash e gli altri trovano Sue che cerca di portare in salvo Ralph, gravemente ferito.

Il personaggio interpretato da Natalie Dreyfuss spiega che Ralph ha cercato di introdursi nella McCulloch Technologies per cercare di trovare delle prove contro Eva, quando la villain ha fatto esplodere il luogo in cui si trovava. Ralph è sopravvissuto all'esplosione, ma l'alta temperatura a cui è stato sottoposto il suo corpo lo ha ferito gravemente, così Barry e gli altri decidono di fargli recuperare le forze nella camera BCU. Ina una delle ultime scene del finale possiamo vedere Ralph con indosso una maschera che gli copre il volto, mentre scherza con gli altri membri del gruppo di Flash, mentre Sue conferma che preferiscono continuare a combattere da soli.

Per finire, ecco la sinossi ufficiale della quinta puntata di The Flash 7.