The Flash 7, Lo showrunner su Diggle: 'Capiremo come può aiutare il Team Flash'

Nei giorni scorsi sono state pubblicate le prime foto della stagione 7 di The Flash, inoltre nel corso delle prossime puntate inedite sarà presente anche Diggle, personaggio introdotto nella serie di Arrow.

Era stato il network televisivo The CW ad annunciarlo, durante una sessione di Q&A in occasione della presentazione della settima stagione, i giornalisti di TVLine avevano chiesto allo showrunner Eric Wallace altre informazioni riguardo il personaggio interpretato da David Ramsey. Ecco il suo commento: "L'ultima volta che abbiamo visto John Diggle doveva risolvere un problema alla fine di Arrow, quindi arriverà nella seconda parte della stagione ad aiutare il Team Flash, ma avrà la mente occupata da quel problema, per questo la domanda principale è, come farà ad aiutare gli altri quando lui ha un problema più grande da risolvere? Ecco di cosa parlerà la sua storia". Sappiamo inoltre che l'alleato di Green Arrow sarà presente in cinque diverse puntate di The Flash, anche se per ora non conosciamo altri dettagli riguardo la trama degli episodi.

La settima parte della serie andrà in onda a partire dal prossimo 2 marzo, in attesa di scoprire la data di uscita in Italia della stagione inedita, vi lasciamo con la sinossi ufficiale della prima puntata di The Flash 7.