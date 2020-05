The Flash 7, il matrimonio West-Allen è davvero finito?

La sesta stagione di The Flash si è ufficialmente conclusa due giorni fa con il diciannovesimo episodio, "Success Is Assured", che ha lasciato lo status quo della serie in un condizioni piuttosto scioccanti, dato che i fan della serie dell'Arrowverse sono stati salutati con un sorprendente cliffhanger.

Quale? La presunta scomparsa nel nulla di Iris West-Allen (Candice Patton), che svanisce in un lampo di luce. Lo showrunner della serie, Eric Wallace, è però intervenuto in sostegno agli appassionati, non solo confermando che Iris è viva e vegeta e sta bene, ma anche parlando della possibilità o meno di assistere a un lieto fine tra lei e Barry Allen (Grant Gustin) dopo gli eventi della sesta stagione.



Parlando con TV Line, lo showrunner ha dichiarato: "Un lieto fine. Adoro i lieto fine. Non vi preoccupate, so che ne avete passate tante lungo questa sesta stagione, e apprezzo davvero molto il fatto che abbiate resistito, soprattutto dopo un così difficile cliffhanger. Fa abbastanza schifo vivere una Pandemia, ma quando il vostro programma preferito si ferma nel bel mezzo di una trama che vi sta coinvolgendo, capisco il vostro disappunto. Da spettatore, lo capisco. Ma non preoccupatevi, ci sarà un lieto fine".



Stando a Wallace, Iris e Barry usciranno da questo calvario "più forti e uniti di prima": "Vedrete come l'amore, a volte, sia capace di superare ogni tipo di barriera, compresa quella dimensionale". Non ci resta dunque che attendere fiduciosi i nuovi episodi della settima stagione di The Flash.