The Flash 7: Nella seconda puntata è tornato un personaggio della prima stagione

Avevamo già parlato delle novità della seconda puntata di The Flash 7, in particolare una scena del finale ha fatto discutere i numerosi appassionati della serie di The CW. Ecco cosa ne pensa l'attore Grant Gustin, interprete del protagonista.

L'episodio intitolato "The Speed of Thought" infatti si è concluso con la comparsa di un famoso personaggio: si tratta di Harrison Wells, la versione di Earth-1 che era stata introdotta durante la prima stagione della serie e che era stata assassinata da Eobard Thawne. Grant Gustin ha quindi discusso di questa vicenda con Entertainment Weekly, ecco cosa ha dichiarato ai microfoni dei giornalisti: "Beh posso dire che come ogni cosa che riguarda Wells, anche questa volta ci sarà una sorpresa. Penso che non sia necessariamente il vero Wells, penso che siano in realtà le particelle che componevano gli altri Wells che si sono unite per questo Harrison Wells. Quindi anche questa volta vedremo Tom Cavanagh fare qualcosa di leggermente diverso, sarà tecnicamente il vero Harrison Wells ma con una novità".

Molti fan hanno comunque iniziato ad ipotizzare che Thawne potrebbe essere legato a queste vicende, anche se per ora non abbiamo informazioni a riguardo. Nel frattempo il network The CW ha condiviso il promo del terzo episodio di The Flash 7.