The Flash 7: perché Cisco e Wells lasceranno la serie?

La stagione 7 di Flash saluta due membri del cast originale, ovvero Carlos Valdes (Cisco Ramon) e Tom Cavanagh (Harrison Wells / Reverse-Flash). Ogni volta che grandi spettacoli come, appunto, The Flash raggiungono la loro settima o ottava stagione, non è raro che i membri del cast di lunga data abbandonino la serie.

Mentre la stagione 8 di Flash è in programma per il prossimo anno, la serie sta subendo grossi cambiamenti nel cast. Valdes ha interpretato Cisco, il maestro ingegnere nerd del Team Flash che è stato il supereroe Vibe fino alla quinta stagione. Al contrario, Cavanagh, oltre a riprodurre Reverse-Flash, ha messo in mostra più iterazioni di Harrison Wells.

Se hanno fatto parte di The Flash sin dall'inizio, perché lasciano lo spettacolo dopo sette anni? La motivazione pare sia legata ai contratti firmati con gli attori. Gli studi di sviluppo e le reti televisive, infatti, di solito firmano contratti che valgono per un periodo compreso tra cinque e sette anni, con quest'ultima opzione più comune. Nel caso di Cavanagh, l'attore stava per andarsene dopo la sesta stagione di The Flash, ma a causa della pandemia globale, la produzione della sesta stagione è stata interrotta, motivo per cui Cavanagh era solo nei primi tre episodi della stagione in corso.

Dopo The Flash stagione 7, episodio 3, "Mother", Cavanagh non è stato accreditato nei titoli di coda. Per Valdes, sembra che stia appena terminando il suo contratto di sette anni ed è pronto a passare a nuove opportunità creative. The Flash, comunque, si è concentrato meno su Cisco mentre ha continuato a presentare un nuovo Harrison dopo l'altro.

Durante la sesta stagione di The Flash, l'Arrowverse ha portato Chester Runk e Allegra Garcia come nuovi membri del Team Flash, con entrambi gli attori che sono stati promossi come personaggi abituali della serie per la settima stagione. Questo è stato fatto proprio perché gli sceneggiatori sapevano già che Valdes e Cavanagh avrebbero lasciato la serie. Questo spiegherebbe perché Allegra e Chester sono stati coinvolti in più trame, poiché riempiono il vuoto che Cisco e Wells lasceranno quando se ne andranno.

Ovviamente i fan sono rimasti a dir poco scioccati da questa rivelazione e hanno riversato tutta la loro "disperazione" per la notizia sul web. Intanto nei giorni scorsi è stato anticipato un ritorno nella stagione 7 di The Flash. Non è detto, però, che i due attori non potranno tornare in futuro, d'altronde la stessa Parker-Kennedy aveva affermato che un suo ritorno era plausibile.