The Flash 7, uno dei personaggi più amati dirà addio alla serie nel prossimo episodio!

All'inizio del mese sono stati annunciati ufficialmente gli addii di due personaggi molto amati in The Flash, al termine della stagione 7. La trama dell'episodio 12 della serie anticipa un annuncio che verrà fatto da uno dei due personaggi che diranno addio allo show e che ha rappresentato uno dei punti di forza della narrazione.

I due attori che lasceranno The Flash sono Tom Cavanagh e Carlos Valdes. Mentre Cavanagh, che interpreta varie incarnazioni di Harrison Wells tra cui 'Timeless' Wells, ha già terminato la sua partecipazione allo show settimana scorsa.

E ora tocca a Cisco Ramon, interpretato da Carlos Valdes.

The CW ha rilasciato la sinossi di Good-Bye Vibrations, in cui si racconta che Cisco e Kamila hanno deciso di lasciare Central City. L'episodio andrà in onda il 1° giugno.

Secondo la trama l'episodio vedrà Cisco e Kamila informare i loro amici che stanno lasciando Central City, ma il Team Flash non avrà molto tempo a disposizione perché sarà costretto ad affrontare un'antica minaccia.

Abbiamo anticipato anche noi che uno dei prossimi episodi di The Flash spezzerà il cuore dei fan e probabilmente molti fan accoglieranno tristemente questi addii.

Nel cast dello show Grant Gustin, Candice Patton, Danielle Panabaker, Rick Cosnett, Keiynan Lonsdale e Jesse L. Martin.



