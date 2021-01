The Flash 7, la premiere cambiata data. Nuovi dettagli sul debutto di Superman & Lois

Mentre si avvicina il ritorno dell'Arrowverse dopo la lunga pausa dovuta alla pandemia, The CW ha svelato delle importanti novità per quanto riguarda due delle serie più attese dei prossimi mesi: The Flash e la new entry Superman & Lois.

Prevista inizialmente per il 23 febbraio, come riportato da The Wrap, la premiere dello show con protagonista Grant Gustin è slittata di una settimana e arriverà dunque il 2 marzo 2021.

Questa scelta è dovuta alle novità riguardanti il debutto di Superman & Lois, il cui primo episodio, fissato sempre al 23 febbraio, ha ora ottenuto un minutaggio di ben 90 minuti. La puntata sarà poi seguita da uno speciale intitolato "Superman & Lois: Legacy of Hope", il quale includerà "anticipazioni e interviste dal cast della nuova serie, oltre a ospiti speciali che discuteranno dell'eredità dell'Uomo d'Acciaio".

Nel frattempo il network ha svelato i titoli dei primi episodi di The Flash 7: All's Well That Ends Wells, The Speed of Thought, Mother, Central City Strong e Fear Me.

Per altre novità dall'Arrowverse, vi ricordiamo che The CW ha cancellato ufficialmente il crossover tra Batwoman e Superman & Lois e di recente ha anche scelto di non proseguire con lo spin-off Green Arrow and the Canaries.