The Flash 7, uno dei prossimi episodi spezzerà il cuore dei fan

La settima stagione di The Flash ha già regalato ai fan delle storie molto intense, come le recenti vicende che hanno coinvolto Speed Force Nora e Alexa/Fuerza, ma a quanto pare è in arrivo un arco narrativo ancora più straziante.

"L'episodio 12 è uno dei miei preferiti di questa stagione, e anche uno dei più difficili" ha anticipato infatti la star della serie Danielle Panabaker in una recente intervista con TV Line. "È una fantastica storia che coinvolge Barry, Cisco e Caitlin e non vedo l'ora che i fan lo vedano. Ma penso che gli spezzerà un po' il cuore."

Anche se l'attrice non ha svelato alcun dettagli sulla trama della puntata, è possibile che abbia a che fare con l'imminente uscita di Carlos Valdes (Cisco), dato che la scorsa settimana è stata annunciato che lui e Tom Cavanagh abbandoneranno The Flash nel corso della settima stagione. Secondo i report Valdes ha in programma un'apparizione anche nel finale di stagione, ma l'episodio 12 potrebbe introdurre degli elementi che porteranno all'addio del personaggio.

Secondo voi cosa potrebbe accadere nella puntata anticipata dalla Panabaker? Come sempre, fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Intanto, vi lasciamo alle foto di Jordan Fisher nei panni di Impulse sul set di The Flash 7.