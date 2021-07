The Flash 7, quando esce in Italia? Tutte le novità sulla serie

Grant Gustin tornerà nei panni di Barry Allen nella settima stagione di The Falsh il cui ultimo episodio andrà in onda il prossimo 20 luglio in America. La serie si prospetta davvero ricca di azione e piena di novità che i fan non vedono l'ora di scoprire.

Grazie all'impatto che la pandemia di COVID-19 ha avuto sull'industria dell’intrattenimento, un numero vertiginoso di produzioni è stato chiuso nel 2020, inclusa quella di The Flash.

Di conseguenza, la maggior parte del palinsesto 2020/21 di The CW è stato posticipato e la premiere di The Flash 7 è andata in onda solo il 2 marzo 2021.

La sinossi della settima stagione recita: Dopo un emozionante cliffhanger che ha visto il nuovo Mirror Master vittorioso e ancora in libertà a Central City, The Flash deve riorganizzarsi e trovare un modo per entrare in contatto con la moglie scomparsa, Iris.



Con l'aiuto del resto del Team Flash, che include Caitlin Snow, Cisco Ramon, Ralph Dibny e Nash Wells, così come il padre adottivo di Flash Joe West, Cecile Horton, la giornalista Allegra Garcia e il brillante nerd tecnologico Chester P Runk, Flash alla fine sconfiggerà Mirror Master ma così facendo scatenerà anche una minaccia ancora più potente e devastante su Central City: una minaccia che farà a pezzi la sua squadra e il suo matrimonio.

La settima stagione di The Flash in Italia sarebbe dovuta andare in onda su Premium Action a partire dal 26 aprile 2021, ma il debutto attualmente è stato rimandato a data da destinarsi, probabilmente in autunno. Successivamente la serie arriverà anche in chiaro su Italia 1, presumibilmente nel 2022.



Quel che è certo è che Hartley Sawyer non tornerà in The Flash 7, mentre Jordan Fisher interpreterà Impulse. Ma non finisce qui, due personaggi molto amati di The Flash abbandoneranno la serie nell'arco di questa stagione.

Attualmente le sei stagioni dello show sono visibili in streaming, essendo andate in onda su Premium Action, su Infinity+.