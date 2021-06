The Flash 7, il ritorno di Ultraviolet e il segreto di Kristen nelle nuove anticipazioni

Dopo aver svelato il titolo di The Flash 7x13, The CW è tornata ad aggiornare i fan della serie con Gran Gustin svelando la sinossi ufficiale di 'Rayo de Luz', l'episodio 7x14 in onda negli USA il prossimo 22 giugno.

"Quando Ultraviolet (la guest star Alexa Barajas) torna a Central City, Allegra (Kayla Compton) è determinata a trovare sua cugina e cambiare il suo cuore" si legge nella descrizione riportata da Comicbook.com. "Nel frattempo, Joe (Jesse L. Martin) trova delle prove secondo cui Kristen Kramer (la guest star Carmen Moore) potrebbe non essere la buona poliziotta che sembra" La regia dell'episodio porta la firma della star della serie Danielle Panabaker, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Jonathan Butler e Gabriel Garza a partire da una storia di Jess Caron.

Oltre al ritorno di Ultraviolet, dunque, la puntata continuerà a mostrare le indagini di Joe nei confronti di Kristen Kramer. Fino a questo momento il personaggio ha sempre creduto che Kristen fosse una poliziotta sostanzialmente buona nonostante le loro diverse ideologie, ma a quanto pare in questo nuovo episodio verranno a galla delle nuove verità che lo faranno dubitare delle sue convinzioni.

Vi ricordiamo che si tratta della terza puntata dello show diretta dalla Panabaker dopo 'License to Elongate' (6x06) e 'Godspeed' (5x18).

Nel frattempo, The Flash 7 ha detto addio ad uno storico volto della serie.