The Flash 7, il ritorno di un villain nel quarto episodio della nuova stagione: ecco chi

The CW ha da poco diffuso la sinossi del quarto episodio della settima stagione di The Flash, che ci rivela anche il ritorno di un villain già visto nelle precedenti stagioni. Di chi si tratterà?

L'episodio di The Flash che andrà in onda il 23 marzo, 7x04 Central City Strong, figurerà il ritorno di un antagonista dello Scarlet Speedster che abbiamo incontrato nella terza stagione dello show targato The CW.

Si tratta, come riporta la sinossi ufficiale, di Abra Kadabra interpretato da David Dastmalchian, il "mago" criminale proveniente dal 64esimo secolo che venne poi condotto su Terra-19 da Gypsy (Jessica Camacho) per far fronte alla sua esecuzione.

"The Flash (Grant Gustin) dovrà avere a che fare con l'improvviso ritorno di Abra Kadabra (guest star David Dastmalchian) a Central City. Il villain è tornato in cerca di vendetta e di una resa dei conti. Nel frattempo, Allegra (Kayla Compton) dovrà venire a capo di una situazione complicata, mentre Caitlin (Danielle Panabaker) sospetta che ci sia qualche problema con Frost. Iris (Candice Patton) è costretta a rivivere un momento oscuro dal suo passato".

L'episodio è stato scritto da Kristen Kim, Joshua V. Gilbert & Jeff Hersh e diretto da Jeff Byrd.

Nei mesi scorsi, lo showrunner Eric Wallace aveva già anticipato il ritorno di alcuni villain dal passato di Flash, facendo anche un nome in particolare, ma finora non sapevamo ancora quali potessero essere gli altri di cui stesse parlando. Ora la domanda però è... Ce ne saranno altri?