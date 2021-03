The Flash 7, rivelata la sorte di Iris nell'ultimo episodio della nuova stagione

Il più recente episodio della settima stagione di The Flash ha finalmente risolto uno dei fili narrativi lasciati in sospeso dalla precedente stagione, quello relativo ad Iris e al Mirrorverse, spianando però la strada, come c'era d'altronde d'aspettarsi, a nuovi drammi.

Nell'episodio di The Flash andato in onda la scorsa notte in America, The Speed of Thought, scopriamo che Barry ha sviluppato un nuovo potere, lo speed thinking, che gli permette di risolvere più velocemente ed efficacemente i problemi che gli si possono presentare davanti. Tuttavia, per quanto sia grande il vantaggio che possa dare questa nuova abilità, vi è anche uno svantaggio non da poco: risulta subito chiaro, infatti, che il ragazzo stia diventando sempre più distaccato, come se avesse totalmente messo da parte le proprie emozioni.

Questo risulterà ancora più ovvio quando, presentati con l'opportunità di aiutare i loro amici intrappolati nel Mirrorverse a uscire di lì, e dovendo scegliere se riportare indietro Kamilla e Singh (entrambi in pessime condizioni) o Iris, visto che i fotoni a disposizione non sono sufficienti per tutti e tre, Barry deciderà di dare priorità al salvataggio di Iris, nonostante anche questa lo supplichi di dare precedenza al trasporto degli altri due.

Il Barry senza emozioni ha infatti deciso che Iris sia quella di maggior valore tra loro, andandosi però a scontrare con il resto del Team Flash. Ad ogni modo, il portale viene aperto, e Iris riesce a fuggire dal Mirrorverse, ma non appena mette piede nel mondo reale, collassa, in preda a della convulsioni causate dal trauma.

Lo stesso trauma apparentemente già anticipato dallo showrunner Eric Wallace, che in una precedente intervista aveva affermato: "Iris sarà in preda a traumi fisici ed emotivi quando riuscirà ad uscire dal Mirrorverse. Perché, ammettiamolo, ci riuscirà. Ma ci sarà un prezzo alquanto alto da pagare sul piano emotivo, e non è qualcosa di risolvibile in un solo episodio".

Vedremo allora cosa accadrà negli episodi successivi di The Flash, e come Barry, Iris e il Team Flash affronteranno questi nuovi ostacoli.