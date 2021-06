The Flash 7, il saluto di QUEL personaggio nell'ultimo episodio ha commosso i fan

È sempre difficile salutare un personaggio di una serie tv e questa settimana i fan di The Flash hanno dovuto dire addio ad un membro del cast originale, Carlos Valdes e al suo personaggio mago della tecnologia, Cisco Ramon.

Nel dodicesimo episodio di The Flash 7 intitolato Good-Bye Vibrations, Ramon organizza un incontro con i suoi colleghi del Team Flash, Barry Allen (Grant Gustin) e la dottoressa Caitlin Snow (Danielle Panabaker), per annunciare loro che lui e la sua ragazza Kamilla (Victoria Park) lasceranno Central City perché sono pronti ad aprire un nuovo capitolo della loro vita.

Per Kamila, questo significa recarsi a Miami per allestire una mostra in galleria mentre per il migliore amico di Allen, Cisco, significa prendere il posto di Chip Cooper (Donny Lucas) come direttore della tecnologia e della scienza dell'ARGUS.



Mentre Allen e Snow sono chiaramente storditi e dispiaciuti dopo l'annuncio di Cisco, entrambi sopprimono le loro emozioni, dato che vogliono veramente ciò che è meglio per lui.



Nel corso dell'episodio, Cisco aiuta i suoi amici a risolvere un ultimo caso e nel farlo finalmente si confronta con Caitlin e Barry per la loro risposta tutt'altro che premurosa alla notizia della sua partenza. Allen spiega che vorrebbe poter chiedere a Cisco di restare, ma che non riesce a essere così egoista.



Più tardi organizzano una "festa a sorpresa" per celebrare l'amico in partenza. Prima di andarsene Cisco regala a Barry, Caitlin e Joe (Jesse L. Martin) alcune delle sue pregiate magliette come regalo d'addio.



Ma i festeggiamenti continuano e in una scena finale è presente un chiaro omaggio musicale alla prima stagione dello show, in cui vediamo Cisco cantare una versione karaoke di "Bad Romance" di Lady Gaga con Barry e Caitlin.



Tuttavia, nonostante questo episodio ricco di emozioni e lacrime per i fan, rivedremo ancora Cisco per brevi apparizioni negli ultimi due episodi della stagione e solo allora sarà il momento di dirgli davvero addio.



The CW ha svelato il titolo del tredicesimo episodio di The Flash diffondendo una piccola anteprima mentre precedentemente Carlos Valdes aveva parlato del suo addio a The Flash.