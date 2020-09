The Flash 7, tutto quello che sappiamo sulla nuova stagione della serie

In attesa dell'arrivo della settima stagione di The Flash, cerchiamo di fare il punto della situazione sulla serie con tutte le informazioni che abbiamo finora a disposizione.

Quando tornerà la serie?

Come è stato annunciato dal network, a causa dell'emergenza Coronavirus e delle produzioni bloccate, The Flash e le altre serie dell'Arrowverse torneranno tutte nel 2021.

Quando ripartiranno le riprese?

Stando agli ultimi report di Deadline, Warner Bros. aveva intenzione di riaprire i set delle sue serie tv tra fine agosto e settembre, ma probabilmente la prolungata emergenza ha rallentato un po' i piani. Non dovrebbe comunque mancare molto, dato che la seconda stagione Batwoman ha già dato il via alle riprese, e anche l'allestimento dei set di Superman & Lois sembra a buon punto. In più, gli ultimi rumor vorrebbero i primi di ottobre come nuova data designata per la ripartenza.

Di cosa parlerà?

La settima stagione di The Flash integrerà parte della sesta stagione, cosicché le risposte mancate per via della conclusione affrettata della precedente, possano esserci date in questa. Scopriremo dunque il destino di Iris, vedremo cosa accadrà al Team Flash e a Barry, che sembra avere qualche problemino di velocità, e avremo a che fare dei temibili villain (è ormai noto, ad esempio, il ritorno di Godspeed).

Chi tornerà (e chi no)?

Siamo già al corrente del fatto che Hartley Swayer non tornerà come Ralph Dinby/Elongated Man, sebbene si sia parlato di un paio di modi in cui il personaggio potrebbe apparire in futuri episodi, ma è ancora tutto un mistero. Ad ogni modo, la nuova stagione di Flash ha ancora tanto da mostrarci, non solo, ovviamente, del main cast, ma in particolare anche per quanto riguarda la Sue Dearborne di Natalie Dreyfuss.

Ci sarà un crossover?

Dopo il mega-crossover in 5 parti Crisi sulle Terre Infinite dello scorso anno, è difficile pensare a un evento che possa tenere il passo, ma questo non significa che non ve ne saranno altri. Si tratterà, piuttosto, di un qualcosa di più ridotto, probabilmente incentrato su Superman e Batwoman a questo giro, e della durata di due ore (si pensava a febbraio come possibile messa in onda).

Sarà l'ultima stagione?

La settima stagione di The Flash potrebbe non essere l'ultima, almeno stando a quanto si dice in giro. Pare infatti che Eric Wallace, showrunner della serie, abbia già in mente storyline per un'ottava e nona stagione, e che Grant Gustin avesse menzionato rinnovi contrattuali per un numero simile di stagioni.