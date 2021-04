The Flash 7, Sara Garcia è Fuerza nella prima foto ufficiale dai nuovi episodi

La settima stagione di The Flash introdurrà "il lato più amichevole della Strenght Force" (contrariamente ad Alexa Antigone nell'episodio Central City Strong): Sara Garcia è Fuerza nella prima immagine ufficiale dal nuovo episodio della serie targata The CW.

Nell'episodio di The Flash del 4 maggio, l'attrice di Reign e The Bold Type Sara Garcia vestirà infatti i panni di Alexa Rivera "un'operatrice sociale e sanitaria che sta lavorando sodo per superare un oscuro passato, aiutando i cittadini meno privilegiati di Central City. Ma quando Alexa scoprirà una misteriosa connessione con la potente Strenght Force, diverrà anche la minaccia più pericolosa per il Team Flash". In calce alla notizia trovate la foto condivisa in esclusiva da TV Line.

La personificazione della Strenght Force non è però l'unica anomalia che abbiamo visto finora: abbiamo infatti già fatto la conoscenza della Sage Force con Psych (Ennis Esmer), della Still Force con Deon Owens (Christian Magby) e ovviamente della Speed Force, che ha preso le sembianze di Nora Allen (Michelle Harrison).

"Dopo la scoperta delle tre misteriose nuove Forze, ci sono voluti tutti gli sforzi del Team Flash per tenere testa a ogni nuovo avversario" ha affermato lo showrunner Erc Wallace "Ma con la Strenght, Still e Sage Force che stanno minacciando di formare un'alleanza tra di loro, la crisi sempre più impendente spingerà oltre ogni limite Barry, Iris e il resto del Team Flash nel tentativo di salvare l'umanità da questo enorme pericolo".

Vedremo allora come se la caveranno i protagonisti di The Flash nell'episodio The People v. Killer Frost.