The Flash 7, la scena tagliata rivela un regalo speciale per Iris

Lo showrunner di The Flash, Eric Wallace, ha dichiarato di recente che Iris sarà fondamentale in The Flash 8. E mentre l'ottava stagione è attesa per metà novembre negli USA, scopriamo nuovi dettagli dall'edizione home video di The Flash 7.

Il finale della stagione 7 ci aveva mostrato un lieto fine per Barry Allen, con il rinnovo dei voti nuziali e la promessa di amore eterno alla sua Iris. E con l'uscita dell'edizione home-video di The Flash 7 prevista per il 12 ottobre negli USA, il sito TVLine ha pubblicato in anteprima una clip inclusa tra i contenuti extra.

Si tratta di una scena tratta proprio dall'episodio finale "Heart of the Matter, Part 2" in cui vediamo Iris West-Allen (interpretata da Candice Patton) nelle ore prima del rinnovo dei voti nuziali con Barry.

A farle rispettare la tradizione per cui la sposa deve indossare "something old, something new, something borrowed and something blue" (ovvero: qualcosa di vecchio, qualcosa di nuovo, qualcosa di prestato e qualcosa di blu) ci pensa la figlia Nora, interpretata da Jessica Parker Kennedy.

Nora porta in dono alla madre un regalo speciale e carico di significato: si tratta infatti di una bellissima collana con una pietra preziosa blu. Quando Iris le chiede dove l'abbia presa, Nora le risponde che l'ha avuta da lei per i suoi 16 anni, ma viene dal futuro, e che se la indosserà potrà rispettare la tradizione con un solo oggetto.

Nel frattempo, si scaldano i motori negli USA per l'uscita della stagione 8 su The CW il 16 novembre, quando The Flash 8 debutterà con un evento speciale in 5 parti "dal sapore di crossover"!