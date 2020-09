The Flash 7, per lo showrunner Joe West avrà una trama 'fantastica e inattesa'

La produzione della settima stagione di The Flash è ricominciata dopo la pandemia, e in una recente intervista a Entertainment Weekly lo showrunner Eric Wallace ha dato qualche anticipazione di quello che succederà nei nuovi episodi. La nuova stagione, ha detto, si ispirerà "ai cambiamenti sociali che stanno avvenendo nel mondo di oggi."

Un arco narrativo importante, a quanto pare, sarà quello di Joe West, agente di polizia e padre adottivo di Barry Allen interpretato da Jesse L. Martin.

"Con tutto ciò che sta capitando ogni giorno nel 2020, ho sentito che c'era una grande opportunità, anche all'interno del nostro show per famiglie, per commentare indirettamente delle verità che la gente potrebbe facilmente riconoscere. E farlo in modo divertente" ha detto Wallace. "Nella meravigliosa trama di quest'anno, Joe viene sfidato dagli eventi del mondo che stanno accadendo al giorno d'oggi. Ovviamente, sempre a modo nostro, perché siamo uno show di supereroi."

Nel corso dell'intervista, Eric Wallace ha rivelato di aver già scritto circa la metà delle sceneggiature, e che le parti dedicate a Joe sono "la cosa più emozionante che sia riuscito a scrivere per lui" da quando, nella stagione 6 di The Flash, è stato nominato showrunner. "Sono così orgoglioso del personaggio e sono così entusiasta che Jesse porti Joe in una direzione nuova, perché Joe è un brav'uomo, che ha buon cuore. Se vede un'ingiustizia, non è il tipo da chiudere un occhio: dice qualcosa, fa qualcosa. [...] Non vedo l'ora che la gente lo veda."

Nei giorni scorsi lo showrunner di The Flash aveva parlato anche della possibilità di rivedere Ezra Miller e Grant Gustin insieme. Robbie Amell, invece, sarebbe felice di tornare nel ruolo di Firestorm.