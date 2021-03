The Flash 7, lo showrunner presenta il nuovo villain Chillblaine: 'Ecco come si inserirà'

In attesa di scoprire quando finirà The Flash, la serie con Grant Gustin prosegue con la settima stagione. Come sappiamo dall'inizio di quest'anno, nello show sta per debuttare Jon Cor (Shadowhunters) nel ruolo del villain Mark Stevens / Chillblaine. Lo showrunner Eric Wallace ha spiegato a TVLine cosa c'è da aspettarsi dal nuovo personaggio.

I poteri di Chillblaine sono simili a quelli di Frost (Danielle Panabaker), e molti fan si chiedono se quest'ultima non possa provare attrazione per lui. "Questo resta da vedere. È un cattivo ragazzo, quindi chi lo sa... sono accadute cose più strane" ha raccontato Wallace. Frost, dal canto suo, potrebbe anche non essere entusiasta di avere intorno qualcun altro con le sue stesse caratteristiche. "Vediamo come prenderà il fatto di avere un villain che ha sostanzialmente gli stessi identici poteri. Prima di tutto, deve essere davvero fastidioso" ha aggiunto lo showrunner.

Staremo a vedere come Chillblaine si piazzerà nella classifica dei cattivi di The Flash. Stando alla descrizione ufficiale pubblicata a gennaio, "lo scienziato Mark Stevens è un carismatico ragazzaccio ossessionato dalla tecnologia criogenica. Ma quando non fa irruzione nei sistemi di sicurezza delle aziende, è impegnato a spezzare i cuori con il suo fascino irresistibile e il suo stile irriverente. Armato delle sue personali armi fredde, diventerà una nuova spina nel fianco del Team Flash nei panni del villain della DC Comics Chillblaine."