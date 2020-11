The Flash 7, lo showrunner svela qualcosa su Ralph Dibny e Sue Dearbon

La sesta stagione di The Flash è stata inaspettatamente interrotta a causa dello scoppio della pandemia di COVID-19, che ha lasciato più di alcune trame ancora in sospeso. Tuttavia, sembra che Barry Allen (Grant Gustin) e il Team Flash siano pronti a ripartire alla grande.

Anche se la sesta stagione si è interrotta con un finale di stagione inaspettato e non convenzionale, il cliffhanger è stato comunque efficace. L'arco del Mirrorverse di Iris (Candice Patton), la Speed Force sintetica di Barry e i piani malvagi di Eva (Efrat Dor) per Blackhole sono stati lasciati in sospeso. Grazie a un nuovo trailer della settima stagione e ad alcuni suggerimenti dello showrunner Eric Wallace, ora è stata fatta una piccola luce sulla prossima stagione.



TV Guide conferma che la settima stagione di The Flash debutterà martedì 23 febbraio 2021. Deadline riporta che le riprese sono iniziate in ottobre a Vancouver. Lo studio ha messo in atto protocolli di sicurezza e ha richiesto un periodo di autoisolamento di due settimane prima che le riprese iniziassero in tutti gli spettacoli con sede a Vancouver.



Le trame in sospeso della sesta stagione si concluderanno nella settima stagione. La sesta stagione di Flash si è conclusa con un cliffhanger, con Iris che svanisce nel Mirror World dopo aver apparentemente sviluppato alcuni poteri. Grant Gustin ha confermato all'apparizione di Stars in the House del cast di The Flash che avremo le nostre risposte nella nuova stagione. "Tutto quello che era rimasto nell'aria alla fine della sesta stagione lo riprenderemo all'inizio della settima stagione e poi continueremo con quello che gli sceneggiatori hanno pianificato", ha detto Gustin.



Hartley Sawyer non tornerà, l’interprete del membro del Team Flash Ralph Dibny (alias Elongated Man) è stato licenziato dalla serie a giugno dopo che sono riemersi alcuni dei suoi vecchi tweet razzisti e misogini. Lo showrunner Eric Wallace ha agito immediatamente, dicendo che i tweet lo hanno reso furioso.



Lo showrunner ha dichiarato a Entertainment Weekly: "Diamo un po’ di tregua all'uomo allungabile per un po'. Ma lasceremo la porta aperta. Non sto dicendo in alcun modo che sia la fine del personaggio. Anzi, al contrario. Semplicemente non so quando tornerà, o in che forma tornerà". Wallace ha anche rivelato che Ralph apparirà all'inizio della stagione 7, ma non sarà interpretato da Sawyer. "Grazie a Dio, Ralph è un ragazzo che può cambiare volto e aspetto in molti modi. Senza rivelare alcuno spoiler, ci sono un paio di modi in cui possiamo fare in modo che Elongated Man appaia ancora in almeno un episodio di questa stagione per concludere la trama, che ci dà ciò di cui abbiamo bisogno e consente comunque ai fan di dire addio al personaggio, almeno per il futuro indefinito".



Tuttavia, questa non sarà la fine di Sue Dearbon (Natalie Dreyfuss), Wallace ha confermato che, nonostante la partenza di Ralph, vedremo ancora l'ultimo dei suoi interessi amorosi, Sue. "Ho chiamato Natalie e le ho detto:'Non preoccuparti, farai ancora parte di questa stagione. Troveremo un modo'. Ora, quando le ho detto così, ad essere onesti, non ero del tutto sicuro di come avremmo fatto. Ma sono felice di annunciare che abbiamo trovato un modo", ha detto Wallace a Entertainment Weekly. " Vedrai Sue più di una volta quest'anno, anche senza l'uomo allungabile, da sola, facendo apparizioni e aiutando il Team Flash in un modo inaspettato. E sarà divertente."



Sebbene The Flash sia longeva per una serie della The CW, lo showrunner Eric Wallace ha detto a TV Guide che ha dei progetti per le stagioni 8 e 9 di The Flash che ha iniziato a pianificare. Allo stesso tempo, Grant Gustin ha detto a Michael Rosenbaum nel suo podcast, Inside of You, che prima della crisi a causa del COVID-19, era in trattative per estendere il suo contratto e includere quindi anche le stagioni 8 e 9 della serie.