The Flash 7: Sospese le riprese a causa di un caso di COVID-19

I fan sono in attesa di scoprire quando andranno in onda le puntate inedite di The Flash, i lavori però sono attualmente in pausa a causa di una persona che lavora sul set risultata positiva al Coronavirus.

Secondo quanto hanno fatto sapere i dirigenti di The CW, i test a tappeto fatti nel corso delle ultime settimane hanno rivelato la presenza di un membro della troupe positivo al COVID-19 ma si tratta per fortuna di un caso asintomatico. Comunque nei prossimi giorni verranno fatti test anche alle persone che sono entrate in contatto con lui, mentre verranno riorganizzate le riprese per continuare anche senza i possibili contagiati. Non è la prima volta che una serie di The CW deve fermare i lavori, infatti anche il reboot di "Streghe" ha dovuto sospendere le riprese a causa di un caso di positività tra gli addetti ai lavori.

Ancora non sappiamo se questi ritardi faranno rinviare la data di messa in onda delle puntate inedite, che secondo le ultime dichiarazioni dei dirigenti del network saranno disponibili nel corso del 2021. Siamo sicuri che nelle prossime settimane scopriremo altri dettagli sulla settima stagione, nel frattempo vi segnaliamo questa intervista allo showrunner di The Flash, in cui discute sul futuro di due personaggi.