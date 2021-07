The Flash 7, una star anticipa l'epico ritorno di un importante personaggio

Intervistato da TV Line in vista della messa in onda dei due episodi finali della settima stagione di The Flash, la new entry Jordan Fisher ha anticipato "l'epico" ritorno di un importante personaggio.

Stiamo parlando di Cisco, interpretato da Carlos Valdes, che nonostante l'addio arrivato nel corso della puntata 12 farà ritorno per il finale di stagione in due parti per aiutare Barry e compagnia e probabilmente salutare definitivamente la serie The CW. "Carlos è una delle persona più divertenti con cui abbia mai lavorato", ha dichiarato Fisher. "Siamo molto in simili in tanti modi diversi, penso che ci siamo intesi abbastanza rapidamente, quindi spero che quella dinamica si ripresenti. Per quanto riguarda il suo ritorno... sarà epico. Lui è epico. Sarà un momento enorme."

Intitolato 'Heart of the Matter Parte 1', nell'episodio 7x17 di The Flash "Barry (Grant Gustin) e Iris (Candice Patton) danno il benvenuto ai loro futuri figli, XS (la guest star Jessica Parker Kennedy) e Bart (la guest star Jordan Fisher), ma uno scioccante segreto minaccia la loro nuova armonia familiare. Nel frattempo, la minaccia legata a Godspeed si intensifica e rischia di distruggere l'intera Central City."

Cosa vi aspettate dall'ultima comparsa di Cisco? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.