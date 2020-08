The Flash 7 e Supergirl 6, i nuovi sensazionali poster citano i fumetti DC Comics!

Le nuove stagioni delle serie dell'Arrowverse dovranno attendere il 2021 per fare il loro debutto su The CW, ma intanto possiamo dare un'occhiata ai nuovi poster per The Flash e Supergirl.

Ne dovrà passare di tempo questa volta prima di poter rivedere Barry Allen o Kara Danvers sul piccolo schermo, ma ciò non vuol dire che non possiamo consolarci con i nuovi materiali promozionali.

E quindi spazio a Grant Gustin nel poster della settima stagione di The Flash, colori dominanti, neanche a dirlo, rosso e giallo; e a Melissa Benoist in quello della sesta stagione di Supergirl, con una maggiore varietà di colorazioni, ma con giallo, blu e un tocco di viola in prima linea. Entrambi mostrano tavole dei loro rispettivi fumetti sullo sfondo.

Solo qualche giorno fa era stata invece la Iris West-Allen di Candice Patton a dominare la scena con una locandina a lei dedicata (e si, anche lei aveva un colore abbinato, il fucsia), come anche la Dreamer di Nicole Maines (tutta in blu).

Non ci resta dunque che attendere per vedere quali saranno i prossimi soggetti della vivace campagna promozionale del network americano The CW, e se nei prossimi giorni verranno divulgate maggiori informazioni in merito a un ritorno sul set per le serie dell'Arrowverse.