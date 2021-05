The Flash 7, Tom Cavanagh sull'addio alla serie:'La decisione è stata mia'

Poche settimane fa i fan di The Flash hanno accolto con tristezza la notizia dell'addio alla serie di Tom Cavanagh e Carlos Valdes alla fine della settima stagione. E mentre Valdes parteciperà ancora ad alcuni episodi che andranno in onda, Cavanagh ha già sancito l'addio allo show The CW. E ora ha spiegato i motivi che l'hanno spinto a lasciare.

Intervistato da Entertainment Weekly, Cavanagh ha dichiarato:"Quella è stata una mia decisione; è stata sicuramente una mia decisione. La prima stagione è stata una stagione così forte, una scrittura così forte. Penso che l'acceleratore della prima stagione sia stata la paura. Quando abbiamo fatto la prima stagione non credo che pensassimo molto alla seconda stagione. Ci siamo detti 'Proviamo a creare qualcosa che rimanga'. E la cosa che aveva più senso era passare a Flash vs Reverse Flash come Superman vs Lex Luthor, Batman vs Joker. Ha perfettamente senso perché ottieni la prima storia e poi comprendi se funziona abbastanza bene per darti una seconda stagione. E alla fine, quando Flash e Reverse Flash combattono, e Flash necessariamente vince, ricordo di aver pensato 'Bene, è così'. Onestamente ero tipo 'Sono grato di averne fatto parte'".



Tuttavia ora è arrivato il momento di staccare la spina:"Bisogna tenere a mente che lo show che stai facendo non si chiama Wells. Si chiama The Flash. Ad un certo punto ho pensato, 'lo farò fintanto che che mi sento davvero stimolato ed è divertente e sto contribuendo alla trama di Flash" ha dichiarato Cavanagh. Come già annunciato, anche Carlos Valdes lascerà The Flash al termine della stagione 7.



Nelle ultime ore The CW ha pubblicato il trailer di Family Matters Part 2.