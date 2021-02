The Flash 7, torna anche Sue Dearbon nella descrizione di 'Mother'

A due giorni di distanza dalla messa in onda del primo episodio della settima e attesissima stagione di The Flash, CW ha pubblicato online la sinossi ufficiale del terzo episodio del nuovo arco narrativo, intitolato "Mother" e dove a quanto pare tornerà anche l'amatissima Sue Dearbon interpretata da Natalie Dreyfuss.

Recita la sinossi ufficiale di The Flash 7x03, "Mother":



"RITORNA SUE DEARBON - Mentre Eva (Efrat Dor) diventa sempre più potente, Barry (Grant Gustin) e il suo team devono trovare un modo per fermarla. Restano scioccati quando una loro vecchia amica, Sue Dearbon (Natalie Dreyfuss) entra in scena rischiando la vita per salvare la loro. Alla regia dell'episodio c'è David McWhirter e alla sceneggiatura Eric Wallace e Kristen Kim".



Recentemente, CW ha condiviso qualche dettaglio sul secondo episodio della settima stagione di The Flash, rivelando anche un nuovo potere di Barry Allen.



La puntata, intitolata "The Speed of Thought", concluderà parte delle storyline che il finale anticipato della sesta stagione non è riuscito a risolvere. A causa del Coronavirus quindi, la prima parte della settima stagione sarà dedicata a concludere l'arco narrativo dedicato al Mirrorverse. Ecco la sinossi ufficiale del secondo episodio: "Quando Barry acquista improvvisamente la capacità di pensare a velocità impossibili, cerca di sfruttare questo suo nuovo dono per salvare Iris. Mentre Barry è entusiasta del suo nuovo potere, Cisco sembra essere meno convinto. Nel frattempo Eva deve affrontare una verità sconvolgente".



Il primo episodio di The Flash 7 andrà in onda in America su CW il prossimo 2 marzo 2021.