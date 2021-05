The Flash 7: il trailer del nuovo episodio anticipa l'emozionante addio di Cisco allo show

Sapevamo che questo momento sarebbe arrivato e ora viene promosso in pompa magna anche dall'ultimo promo del nuovo episodio di The Flash, intitolato per l'occasione Good-Bye Vibrations e che anticipa quindi l'addio di Cisco Ramon e di conseguenza di Carlos Valdes allo show che ha condito con la sua presenza fin dal suo inizio sette anni fa.

Nel filmato possiamo vedere come i vari personaggi si prepareranno a dare il loro addio a Cisco Ramon, con questo che vediamo nuovamente nei panni di Vibe. Nel trailer sentiamo anche ammettere Barry Allen che non ci sarebbe mai stato un Flash se Cisco Ramon non fosse stato al suo fianco fin dal primo momento.

The CW ha recentemente diffuso la sinossi di Good-Bye Vibrations, in cui si racconta che Cisco e Kamila hanno deciso di lasciare Central City. L'episodio andrà in onda il 1° giugno. Secondo la trama l'episodio vedrà Cisco e Kamila informare i loro amici che stanno lasciando Central City, ma il Team Flash non avrà molto tempo a disposizione perché sarà costretto ad affrontare un'antica minaccia.Abbiamo anticipato anche noi che uno dei prossimi episodi di The Flash spezzerà il cuore dei fan e probabilmente molti fan accoglieranno tristemente questi addii.

Alla notizia dell'addio di Carlos Valdes e di Tom Cavanagh, anche i produttori hanno riservato delle parole d'affetto per i due attori e tenuto la porta aperta a un loro eventuale ritorno nello show: "Tom e Carl sono stati parte integrante del nostro show per sette stagioni e ci mancheranno enormemente", ha dichiarato il produttore e showrunner Eric Wallace. "Sono entrambi dei talenti incredibili che hanno dato vita a dei personaggi memorabili amati dai fan e dal pubblico di tutto il mondo. Noi terremo sempre la porta aperta a un loro eventuale ritorno."