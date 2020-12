The Flash 7: tutte le ultime novità aspettando l'uscita della nuova stagione

The Flash si avvia verso la sua settima stagione e i dettagli svelati da The CW su ciò che dobbiamo aspettarci sono diversi, a partire dal titolo dei primi cinque episodi fino al ritorno di alcuni villain del passato.

Sfortunatamente, la produzione della sesta stagione di The Flash è stata interrotta dalla pandemia di Covid-19. Di conseguenza, la stagione è stata interrotta, concludendosi con 19 episodi invece dei 22 necessari. Quando la stagione si è interrotta, Iris West (Candice Patton) era ancora intrappolata nel Mirrorverse e questa trama dovrà quindi essere completata.

La mossa è servita a lasciare irrisolti diversi drammatici cliffhanger ma The CW ha saputo come intrattenere i fan in attesa del ritorno dello show diffondendo i titoli dei primi cinque episodi:

All's Well That Ends Wells

The Speed of Thought

Mother

Central City Strong

Fear Me

Secondo la sinossi ufficiale della settima stagione di The Flash, sarà "potente e devastante e minaccerà di fare a pezzi la squadra e il matrimonio di Barry".

Come se non bastasse a tenerci sulle spine, vi avevamo già parlato del ritorno in The Flash di alcuni villain del passato. C'è molta carne al fuoco quindi, ma purtroppo le riprese della settima stagione di The Flash sono state sospese a causa di un caso di COVID e questo potrebbe portare ad altri ritardi per la messa in onda della nuova stagione.

Tuttavia, se tutto andrà bene, The Flash dovrebbe tornare in onda su The CW il 23 febbraio 2021.