The Flash 7: uscita, trama, cast e personaggi, le novità sulla nuova stagione

Ora che Arrow si è conclusa, The Flash è la serie più longeva della DC e la settima stagione sta per arrivare su The CW per la felicità di tutti i fan. La sinossi ufficiale rivela che la stagione sarà "potente e devastante e minaccerà di fare a pezzi la squadra e il matrimonio di Barry".

La premiere era inizialmente fissata al 23 febbraio 2021 ma la messa in onda è stata posticipata di una settimana. La settima stagione di The Flash debutterà quindi il 2 marzo 2021.

Questo perché la premiere di Superman & Lois durerà ben 90 minuti e arriverà il 23 febbraio 2021 come previsto.



I fan di The Flash hanno teorizzato costantemente su quali villain potrebbero tornare nello show in questi nuovi episodi ed un nuovo membro del cast è stato da poco ufficializzato in un ruolo importante. Jon Cor interpreterà Chillblaine la cui descrizione del personaggio recita: "Lo scienziato Mark Stevens è un ragazzaccio carismatico ossessionato dalla tecnologia criogenica. Ma quando non forza le casseforti aziendali, è impegnato a spezzare i cuori con il suo fascino irresistibile e il suo stile. Armato delle sue armi ghiacciate, diventerà una nuova spina nel fianco del Team Flash."



Dopo aver concluso le restanti storie della scorsa stagione, la settima stagione dovrà affrontare la partenza di Ralph Dibny/The Elongated Man, poiché l'attore Hartley Sawyer è stato licenziato a causa di tweet razzisti e misogini.

The CW ha anche svelato i titoli dei primi cinque episodi:

All's Well That Ends Wells

The Speed of Thought

Mother

Central City Strong

Fear Me

La settima stagione di The Flash ci mostrerà anche un famoso ricordo di Barry Allen e lo showrunner Eric Wallace ha parlato del destino di alcuni personaggi.