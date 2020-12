The Flash 7, dei villain dalle passate stagioni faranno ritorno nei nuovi episodi

In attesa del ritorno di The Flash e gli altri eroi dell'Arrowverse su The CW, vediamo cosa ci dice una delle attrici della serie tv con protagonista Barry Allen su ciò che possiamo aspettarci dai nuovi episodi.

Danielle Nicolet, interprete di Cecille Horton nello show, ha partecipato virtualmente al CCXP, il Comic-Con brasiliano tenutosi nelle scorse ore, e ha rilasciato delle dichiarazioni piuttosto interessanti.

Quando le è stato chiesto di raccontare qualcosa sulla settima stagione di The Flash, la ragazza ha provato a fornire la risposta più diplomatica possibile, concedendoci però qualche piccola anticipazione.

"Sapete che non abbiamo il premesso di raccontarvi i segreti di questa stagione. Ma vi dirò che è ragionevole assumere che sì, ci saranno viaggi nel tempo, in un qualche modo, nei nuovi episodi" ha affermato, e ha aggiunto "E poi, posso dirvi questo, rivedremo qualche personaggio decisamente popolare dalle vecchie stagioni, qualche villain che potrebbe farci visita una o due volte nell'immediato futuro... Ma lascio a voi le speculazioni su cosa o come accadrà".

Dopotutto, ci son già fior fior di teorie su cosa avverrà o chi ritornerà nella nuova stagione, e non è un segreto che, tra gli altri, rivedremo anche Godspeed.

Ma chi pensate possa aggiungersi alla lista? Fateci sapere nei commenti.