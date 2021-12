The Flash 8, nuova aggiunta al cast: Mika Abdalla sarà Phantom Girl

In vista del gran finale di Armageddon, l'evento in 5 episodi che ha aperto la stagione 8 di The Flash, la serie dedicata al velocista scarlatto ha aggiunto un nuovo membro al cast. Mika Abdalla sarà infatti Phantom Girl, la celebre eroina DC che è in grado di attraversare gli oggetti solidi.

Il suo personaggio in The Flash è descritto come una meta adolescente che si è nascosta con successo per anni, la cui vita viene stravolta dall'ultima indagine di Iris West-Allen per CC Citizen Media.

Phantom Girl non è il primo membro della Legione dei Supereroi ad unirsi all'Arrowverse. Supergirl ha in larga misura aperto la strada a questa famosa squadra con le apparizioni di vari membri, tra cui Mon-El, Saturn Girl, Brainiac 5 e Nia Nal, alias Dreamer, che è l'antenato del 21° secolo del legionario Nara Nal. Non è chiaro se Phantom Girl sarà collegata alla Legione dei Supereroi, ma dato che alcuni personaggi di Supergirl come Alex Danvers sono apparsi in The Flash, è probabile che la connessione tra i due show possa in qualche modo rinsaldarsi con l'avvento di questa nuova eroina.

Non sappiamo se Barry Allen riuscirà a fermare l'Armageddon ma, l'aggiunta di questo nuovo personaggio al team Flash fa pensare che la squadra avrà bisogno di un ulteriore aiuto. Fin qui, cosa pensate di questa stagione 8? Ditecelo nei commenti.