The Flash 8, arriva la resa dei conti per Barry nel poster di Armageddon parte 5

Giungerà presto al termine Armageddon, l'evento speciale in 5 parti che ha aperto l'ottava stagione di The Flash, e il nuovo poster preannuncia una resa dei conti per Barry e un vecchio nemico...

Siamo agli sgoccioli ormai: l'evento in 5 parti intitolato Armageddon che ci ha accompagnato per questi primi episodi di The Flash 8 si sta per concludere, e con sé porta un tanto atteso confronto per i fan della serie.

Come rivelato nel più recente episodio andato in onda su The CW, infatti, Eobard Thawne/Reverse Flash (Tom Cavanagh) è stata la causa del peggior giorno di sempre per Barry Allen, quello in cui si è ritrovato letteralmente nei panni del suo arcinemico, mentre questi si godeva la vita che tanto aveva faticato a costruirsi grazie a quello che è stato definito un Reverse Flashpoint.

E sebbene Barry sia riuscito a sventare in parte i piani di Thawne, adesso è arrivato il momento di mettere fine una volta per tutte a questa storia. Chi l'avrà vinta, ora che si è tornati al 2021?

Lo scopriremo martedì 14 dicembre su The CW, quando andrà in onda Armageddon Parte 5, ma intanto godetevi questo nuovissimo poster che ci mostra anche il costume con gli stivali dorati di Flash, proprio come quelli dei fumetti.